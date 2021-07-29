https://news.day.az/politics/1365659.html Азербайджан не нарушал режим прекращения огня - минообороны опровергает очередную ложь Армении
Азербайджан не нарушал режим прекращения огня - минообороны опровергает очередную ложь Армении
Распространяемая армянской стороной информация о, якобы, нарушении режима прекращения огня Азербайджаном, не соответствует действительности, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Сообщаем, что Азербайджанская Армия соблюдает режим прекращения огня на Кяльбаджарском направлении государственной границы двух стран", - сказали в ведомстве.
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