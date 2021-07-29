Азербайджан не нарушал режим прекращения огня

Распространяемая армянской стороной информация о, якобы, нарушении режима прекращения огня Азербайджаном, не соответствует действительности, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что Азербайджанская Армия соблюдает режим прекращения огня на Кяльбаджарском направлении государственной границы двух стран", - сказали в ведомстве.