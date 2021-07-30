Начался визит группы иностранных журналистов на освобожденные от оккупации территории

30 июля организован визит находящейся в Азербайджане группы иностранных журналистов на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в визите принимают участие журналисты из Испании, Италии, Болгарии, Иордании и Японии.

Цель визита - ознакомить иностранных журналистов с восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми на наших освобожденных территориях, а также с национально-культурным наследием азербайджанского народа.

Визит реализуется по Дороге Победа, построенной за короткие сроки. Журналисты ознакомятся с освобожденными от оккупации городами Физули, Джебраил, Шуша, Агдам, а также с городом Гянджа, пострадавшим от зверств армян.