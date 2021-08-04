Ось Баку-Анкара-Исламабад является гарантом мира в регионе

Трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, по итогам которой была подписана Бакинская декларация, оказала огромное влияние на дипломатию сегодняшнего дня.

Об этом в интервью Day.Az сказал глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, спикеры парламентов трёх стран пришли к выводу, что пришло время объединить усилия для эффективного регионального взаимодействия и обеспечения выгоды обмена и торговли, помимо сотрудничества по вопросам безопасности и стратегических перспектив.

"Подписание Бакинской декларации по окончании саммита, а также тот факт, что Азербайджан принимает столь важные встречи регионального уровня, говорит о том, что Азербайджан является лидером, связывающим страны посредством парламентской и общественной дипломатии. Встреча в Баку укрепила связи между тремя странами, предоставляя возможность прямого общения и обмена идеями в кулуарах форума. Парламентская дипломатия внесла огромный вклад в повышение роли парламентов и их вклада в международные дела и вопросы международных отношений", - заявил он.

Такие трехсторонние встречи между председателями парламентов, продолжил эксперт, помогают привить глубоко укоренившееся взаимопонимание между парламентами стран, создавая долгосрочные отношения.

"Рассматриваемая исключительно как прерогатива глав МИД, парламентская дипломатия создала пространство, немного отойдя от формальных дипломатических средств к публично-центричному подходу и публичной дипломатии. Через культурные связи между людьми улучшаются отношения между государствами, дополняя формальную дипломатию. Азербайджан, благодаря политической и экономической стабильности, играет значительную роль в такого рода встречах и продвигает свои национальные интересы", - сообщил наш собеседник.

Как подчеркнул председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", одна из основных целей проведения этой встречи - укрепление сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана и усиление парламентской дипломатии, особенно в период, когда весь мир столкнулся с огромными проблемами в региональном и глобальном масштабе.

"Одним из основных мотивов проведения трехсторонней встречи является приверженность глубокой поддержки, которую Пакистан и Турция оказывают Азербайджану в армяно-азербайджанском урегулировании. Такую же поддержку в отношении Пакистана можно наблюдать со стороны Азербайджана и Турции в вопросе Кашмира. Азербайджан и Пакистан также солидарны с Турцией в её стремлении навести мир и порядок в Сирии вблизи своих границ", - пояснил он.

Чтобы отразить степень взаимных отношений и солидарности, делегации Турции и Пакистана посетили освобожденные от армянской оккупации территории.

"Укрепление союзнических отношений отображено в Бакинской декларации, где Азербайджан, Турция и Пакистан названы сторонниками мира в регионе. Утверждается необходимость контактов между общественностью, когда сходная культура, религия и история являются основой взаимного сотрудничества. Бакинская декларация также рекомендует парламентам трёх стран создать эффективную основу для беспрепятственного взаимодействия, которое может помочь ускорить сотрудничество.

Эксперт также коснулся региональных связей в рамках международной инициативы "Один пояс, один путь".

"Китайско-пакистанский экономический коридор может представлять интерес для Азербайджана благодаря его максимально быстрому доступу к ближайшему морскому порту Гвадар. Являясь частью инициативы "Один пояс, один путь", это вопрос решения и инициативы по запуску проектов установления соединений для эффективной торговли с точки зрения затрат и времени. Азербайджан, Турция и Пакистан поддерживают друг друга на всех международных и региональных площадках. Сердца трёх народов бьются в унисон. Дружба и сотрудничество наших стран важны с точки зрения мира и процветания в регионе и за его пределами", - резюмировал Мухаммад Асиф Нур.

Абдул Керимханов