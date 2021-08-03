Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил признательность Азербайджану за отправку вертолета для борьбы с лесными пожарами.

Как передает Day.Az, глава турецкого МИД отметил это в беседе с местными журналистами.

По его словам, после начала пожаров многие страны, включая европейские, предложили Турции свою помощь: "К нам обратились соседние, дружественные и братские страны, европейские государства. Мы больше всего нуждаемся в пожарных самолетах и вертолетах. Выражаю признательность Азербайджану за отправленную технику и личный состав".