Злорадство, ноль сочувствия, бесстыдное и подлое ликование, животная радость. Все эти слова сегодня показывают насколько больная психология у армян, радующихся пожарам в Турции, которые продолжаются больше недели. Пламя, охватившее курортные западное и южное побережья страны, по-большому счету удалось локализовать и потушить, однако клавиатурные бестолочи армянских соцсетей все еще продолжают желать того, чтобы вся природа Турции сгорела дотла.

Так например, в сети распространился очередной больной призыв некой армянки, которая в своем TikTok профиле решила обратиться к армянам Турции, чтобы те "были внимательны и бдительны - огонь не должен тухнуть ровно 44 дня".

Ну, что сказать? Во-первых, начнем с того, что помойный контент, который армяне распространяют в и без того помойном TikTok'e пробил дно. Во-вторых, здесь мы наблюдаем психическую травму, вызванную иллюзиями и мифами. Мифами о том, что немалая часть территорий стран, в том числе и не имеющих с Арменией общих границ, является "исторически армянской". Столько врали самим себе и своим детям, что уже стали искренне верить во всякую чушь о "Великой Армении". Невольно вспоминается диалог Альфреда и Брюса Уэйна из фильма "Черный рыцарь", где обсуждая криминальные мотивы и психические расстройства Джокера, рассказывается о бандите, воровавшем бриллианты, чтобы просто их выбрасывать: "Просто, есть типы, которые действуют вне всякой логики. Их не подкупить, не запугать, не договориться...и не прийти к компромиссу. Эти люди мечтают видеть мир в огне".

Как видно на опубликованном видео, не уважающая себя и кого-либо девица с улыбкой до ушей даже не стыдится своего поведения. Просмотрев количество лайков и комментариев к этому бреду, становится совершенно ясно, что армянам чуждо такое чувство, как сочувствие. Генетически заложенная ненависть и вражда к Турции ослепляет глаза несчастных армян, которые позорно проиграли Вторую карабахскую войну. Зачем столько проклятий в ее адрес? За моральную поддержку, которую Турция оказывала 44 дня нашей стране? Налицо неизлечимый характер общенационального армянского заболевания - ненависть к другим народам и странам.

Стоит еще отметить, что в Турецкой республике несмотря на продолжающийся больше века вопль про "геноцид армян", проживают десятки тысяч представителей армянского народа. У них есть свои кварталы, они представлены в бизнесе, у них есть свои СМИ. Более того, в парламенте Турции даже заседает этнический армянин. Для них это уже более родные края, чем сама несчастная Армения. Подобное обращение уничтожать свои дома, бизнес и природу как минимум является больным призывом, лишенным всякой логики.

Кстати, любовь к пожарам и уничтожению в армянской психике мы увидели еще и после окончания войны, когда Кельбаджарский район согласно трехстороннему Заявлению был возвращен законному владельцу - Азербайджану. Озлобленные поражением армяне начали мародерствовать на азербайджанских землях, сжигать дома, принадлежавшие изгнанным ими азербайджанцам, рубить и уничтожать леса и деревья. Даже унитазы своровали...Тактика выжженной земли хорошо показала, что армянские оккупанты не имеют ничего святого.

Трусливые армянские клавиатурные войска, целыми днями строчащие ересь на клавиатуре, радуются горю Турции, отказываясь даже думать, что такое же (а может и еще более разрушительное) стихийное бедствие может постигнуть саму Армению, где, кстати говоря, и так ничего нет. Одна спичка может стать концом армянской экономики, которая держится на волоске, в полумертвом состоянии за счет подачек от разных стран и награбленного армянским лобби. Задумайтесь, армяне, об этом, прежде чем проклинать своих миролюбивых соседей.

М.Ахмедзаде