Армянский военнослужащий сбежал в Азербайджан

Старший лейтенант ВС Армении вечером 22 августа заблудился и из-за плохой видимости оказался на стороне Азербайджана. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минобороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"22 августа около 21:00 старший лейтенант войсковой части N Минобороны Армении без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего с ним была потеряна связь. По предварительной информации, он заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне", - отмечается в сообщении.

Как говорится в заявлении военного ведомства Армении, "были начаты поисково-спасательные операции, при посредничестве российской стороны предпринимаются шаги по подтверждению присутствия военнослужащего на азербайджанской стороне".

Аналогичный случай произошел 14 июля. Местонахождение армянских военных до сих пор неизвестно.