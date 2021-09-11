https://news.day.az/politics/1378936.html Карабах начинает возрождаться - турецкий депутат
Карабах начинает возрождаться - турецкий депутат
Карабах начинает возрождаться.
Об этом сказал в ходе посещения Агдама депутат Великого национального собрания Турции Ибрагим Кюршат Туна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в целях помощи делу возрождения Карабаха туда приедут турецкие бизнесмены, представляющие сферы энергетики, горнорудной промышленности, сельского хозяйства и другие области.
Турецкий депутат отметил, что армяне нанесли во время оккупации большой ущерб историческим, архитектурным памятникам Азербайджана, но теперь Карабах освобожден и начинает возрождаться.
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