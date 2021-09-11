Карабах начинает возрождаться.

Об этом сказал в ходе посещения Агдама депутат Великого национального собрания Турции Ибрагим Кюршат Туна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в целях помощи делу возрождения Карабаха туда приедут турецкие бизнесмены, представляющие сферы энергетики, горнорудной промышленности, сельского хозяйства и другие области.

Турецкий депутат отметил, что армяне нанесли во время оккупации большой ущерб историческим, архитектурным памятникам Азербайджана, но теперь Карабах освобожден и начинает возрождаться.