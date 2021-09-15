https://news.day.az/politics/1380357.html Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку - ФОТО
Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку - ФОТО
Сердечно поздравляю азербайджанский народ с годовщиной освобождения от оккупации Баку - столицы дружественного и братского Азербайджана.
Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter, сообщает Day.Az.
"Чту память командующего Кавказской исламской армией Нуру паши и героических солдат. Передаю приветствия всему азербайджанскому народу", - говорится в публикации.
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