В Агентстве Азербайджана по разминированию прошла встреча с делегацией Ассоциации омбудсменов ОИС

Очередная встреча делегации Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в рамках официального визита в нашу страну состоялась в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, участники делегации во время встречи с председателем Агентства Вугаром Сулеймановым обсудили совместную миссию по выявлению фактов и мониторингу актов вандализма против культурных и исторических памятников на освобожденных территориях Азербайджана.

Сулейманов сообщил, что несмотря на то, что с момента подписания трехстороннего заявления прошло много времени, Армения не предприняла никаких систематических шагов по предоставлению карт минных полей.

Было подчеркнуто, что отказ предоставить карты минных полей представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также препятствует реализации важных государственных проектов в области восстановления на освобожденных территориях.

Отметим, что в рамках миссии делегация Ассоциации омбудсменов ОИС посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.