https://news.day.az/politics/1380413.html Глава турецкого парламента поделился публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку
Глава турецкого парламента поделился публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в среду поделился на своей странице в Twitter публикацией по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в публикации говорится:
"Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши 15 сентября 1918 года освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. По случаю 103-й годовщины этого события, которое является символом турецко-азербайджанского братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших шехидов во главе с Нуру пашой".
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