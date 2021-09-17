Армяне совершили в Карабахе геноцид против историко-культурного наследия

Армяне в период оккупации совершили в Шуше и Агдаме геноцид против историко-культурного наследия.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу находящийся с визитом в Агдаме президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, это самые масштабные преступления против культурного наследия в истории человечества.

"Вчера мы были в Шуше, а сегодня прибыли в Агдам. Отсюда мы направимся в Тертер. Цель нашего визита - оценить ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию этих регионов во время армянской оккупации. Мы увидели, что здесь был совершен геноцид против исторического и культурного наследия. Уничтожены исторические памятники, произведения искусства, здания, захоронения. Это достояние не только жителей Шуши и Агдама, но и всего мира. В период оккупации в Шуше и Агдаме историческим памятникам был нанесен колоссальный ущерб, большая их часть была полностью разрушена, могилы - осквернены, а храмы подверглись атакам. Это геноцид против культурного наследия", - сказал Малкоч.

Он также подчеркнул, что все это будет отражено в отчете, который будет представлен в ООН и другие организация, работающие в этой сфере.

"Наша цель - прежде всего, способствовать восстановлению этого наследия после определения размера ущерба. А, во-вторых - проинформировать мировую общественность о том, что произошло здесь в период армянской оккупации, и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Мы не хотим войны. Но даже если идет война, то она не должна затрагивать культурные ценности, памятники и храмы, которые являются историческим наследием человечества", - сказал Малкоч.