Армяне полностью разрушили город Агдам

Мы совершили поездку в освобождённые от оккупации Шушу и Агдам, а также Тертер. Увидели заминированные территории. Агдам - полностью разрушенный город. Мы посетили разрушенные армянами достопримечательности, гробницы. Увиденное нами производит удручающее впечатление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал советник генерального секретаря Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Мухаммед Джавид Гани на пресс-конференции 18 сентября.

Выразив сожаление от увиденного на освобожденных от оккупации территориях, он сказал: "Побывав здесь, понимаешь, что эти места не пригодны для проживания. То же самое мы увидели в Тертере, где разрушены все гражданские объекты. Основная проблема заключается в минах. Отсутствие минных карт затрудняет работу по разминированию. Мы отметим эти факты в подготовленном нами отчете".