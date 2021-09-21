https://news.day.az/politics/1382379.html Азербайджанский солдат не подрывался на мине - разоблачена ложь минобороны Армении
Азербайджанский солдат не подрывался на мине - разоблачена ложь минобороны Армении
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждение о том, что солдат азербайджанской армии якобы подорвался на противопехотной мине в Ходжавендском районе.
Как сообщили Day.Az в оборонном ведомстве, 21 сентября в направлении Ходжавендского района не было зафиксировано какого-либо взрыва.
"В подчиненных министерству воинских частях нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу, который упоминается в распространенной информации.
Призываем СМИ и пользователей социальных сетей не распространять ложную и неуточненную информацию", - сказали в министерстве.
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