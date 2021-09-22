https://news.day.az/politics/1382691.html Азербайджан и Турция еще более расширят обмен опытом в сфере мобилизации - ФОТО
Азербайджан и Турция еще более расширят обмен опытом в сфере мобилизации - ФОТО
Азербайджан и Турция могут расширить обмен опытом в области мобилизации и призыва на военную службу, сообщили Day.Az в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.
По ее данным, начальник госслужбы генерал-полковник Арзу Рагимов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем начальника управления по мобилизации министерства национальной обороны Турции Мехметом Эрдоганом.
Стороны обсудили на встрече вопросы дальнейшего расширения обмена опытом в сфере мобилизации и призыва на военную службу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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