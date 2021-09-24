Религиозные памятники в Агдаме варварски разрушались на протяжении почти 30 лет.

Об этом сказал в пятницу Карабахскому бюро Trend председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Саид Мохамед Абдулла Омаир Алгфели, передает Day.Az.

Он сообщил, что впервые находится в Агдаме в рамках миссии для расследования фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.

"Увиденные здесь разрушения вызывают чувство огромного сожаления. Неуважение к религиозным чувствам людей, акты вандализма в отношении культурных и религиозных памятников являются грубым нарушением основных прав человека.

Мы увидели разрушенные села и поселки, стали свидетелями нарушения права собственности. Мы увидели, какое потрясение пришлось пережить людям, вынужденным покинуть эти земли, какие потери они понесли", - сказал глава комиссии.

Отметим, что 24 сентября начался визит в Агдам делегации в составе пяти представителей Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС). Члены делегации сначала ознакомятся с ситуацией в Агдаме, а затем отправятся в Тертер и Гянджу.