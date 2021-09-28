Армянское подполье в Москве и их прихвостень Сатановский: оттолкнем Азербайджан, а Армения и так отдаляется от России

Как мы сообщали ранее, армянское подполье в Москве и их прихвостень Евгений Сатановский озвучили новую тактику армян и их новые цели в гибридной войне против Азербайджана. За основу этой несуразной тактики взято объявление врагами народа всех, кто высказывал даже малейшие симпатии в адрес Азербайджана. Армянское лобби пребывает в истерике в связи с полным провалом кампании по очернению Азербайджана и с помощью наймитов вроде Сатановского пытается взять реванш, который, очевидно, потерпит очередной крах.

Шизофрения - такое психическое заболевание, для которого характерны нарушения мышления, восприятия, эмоций, самовосприятия и поведения. В число распространенных симптомов входят:

- галлюцинации: слышать, видеть или ощущать то, чего нет на самом деле;

- бред: стойкие ложные убеждения или подозрения, не разделяемые другими людьми в культуре, к которой принадлежит пациент, и прочно сохраняющиеся даже при наличии фактов, свидетельствующих об обратном;

- дезорганизованная речь; бессвязные или не к месту произносимые высказывания и т.д.

К чему было это краткое описание довольно распространенного психического заболевания? Ну во-первых, как минимум, просто для расширения кругозора. А во-вторых - известный армянский прихвостень, главный претендент на роль какого-нибудь злобного хряка или пьяницы-бомжа в третьесортном фильме, возомнивший себя великим политологом, Евгений Сатановский, изрыгнув очередную порцию бреда в адрес Азербайджана, вынуждает всерьез начать беспокоиться за его здоровье.

Недавно Евгений Янович уже признал себя дураком. А сейчас, видимо, решил, пойти еще дальше. Так, этот одиозный псевдополитик и востоковед, проплаченный армянским агитпропом, комментируя российско-азербайджанские отношения, внезапно разглядел во всех проживающих в России азербайджанцах турецких шпионов.

"После Шушинской декларации от июня 2021 года все азербайджанцы, проживающие за рубежом, в том числе в России, являются агентами турецкого влияния, то есть инструментами для продвижения турецких интересов. Об этом прямо и четко сказано в Шушинской декларации, подписанной между Турцией и Азербайджаном ... И если так будет продолжаться, завтра турки потребуют от нас Астрахань-Казань", - визжит в панике Сатановский.

Нет, ну разве не налицо "галлюцинации"? Одна из личностей горе-политолога, очевидно, любящая всякие "теории заговоров", начала видеть то, "чего нет на самом деле". Ему мерещатся турецкие шпионы, пункты в Шушинской декларации, которых нет. А еще почему-то турки посредством "азербайджанских шпионов" должны потребовать у России Астрахань и Казань (некогда бывшие татарскими ханствами, которые были завоеваны в XVI веке). Кроме того "люди в культуре, к которой принадлежит" наш пациент, в лице правительства России, "не разделяют стойкие ложные убеждения или подозрения" Сатановского, и не углядели в Шушинской декларации ничего, что могло бы беспокоить Россию. И тут либо псевдоэксперт считает себя умнее главы российского государства и кабинета правительства, либо налицо еще один признак шизофрении. Как тут теперь не беспокоиться о психическом здоровье рыжего "оратора"?

Но на этом словарный поток Евгения Яновича не остановился. Проармянский шизофреник, руководствуясь принципом "раньше было лучше", решил обратить время вспять лет на сто и вернуться к этим прекрасным временам "красного" и "белого" террора в разгар гражданской войны в России.

- Не пора ли восстановить Красную Армию, традиции Красной Армии?, - заявляет другая, еще более безумная личность шизофреника Сатановского. - В 1920 году эта армия вошла в Баку. Ведь в той армии не было лозунга "Одна нация, две страны", ни "Турецкий Азербайджан". Мне даже в голову не пришло бы считать их частью турецкого мира. Может быть, надо восстанавливать Красную Армию. Нам нужно думать в этом направлении.

Интересно, какой из своих личностей обязан этой "гениальной" идее наш "дурак"? Личности ярого националиста и шовиниста? Преданного последователя политики империализма? Или просто продажного армянского прихвостня, который лишь отрабатывает щедрые гонорары? Увы, ответа на этот вопрос нет.

Забавно при этом, что подозревая Турцию в экспансии и планах по возрождению Османской империи, посягательствах на "исконно российские территории", Сатановский сам ставит в пример армию, руками которой был лишен независимости ни один народ, и, фактически призывает оккупировать Баку. Впрочем последний из приведенных симптомов шизофрении в виде "бессвязных или не к месту произносимых высказываний" давно прослеживается в словоблудии этого продажного политолога.

Однако, возможно, Яныч здоров и просто очень любит деньги (кстати, интересно, как бы он отнесся к тому, что его любимая Красная армия его бы раскулачила и отобрала зарабатываемые им ежегодно миллионы за его выступления на различных дешевых политических ток-шоу?). И вся озвучиваемая им в последнее время ересь - это лишь очередной виток в новой тактике армянского лобби по подрыву азербайджано-российских отношений. С помощью таких вот беспринципных нанятых экспертов московские армяне пытаются дискредитировать азербайджано-российское сотрудничество, стравить два народа и параллельно втянуть Турцию в армяно-азербайджанский конфликт. Дружба между нашими странами, личные партнерские отношения между Президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным - настоящая армянская головная боль, это не дает им покоя.

Потому и вылезают в эфир с безумными теориями и предложениями псевдоэксперты и аналитики, "шизофреники" и "дураки" наподобие Евгения Сатановского.

Талех Агавердиев