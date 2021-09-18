Как понимать Сатановского

Растущее влияние Азербайджана в регионе и во всем мире вызывает панику среди армянского лобби, которое прибегает к более изощренной гнусной тактике, чтобы очернить имидж страны. Армения осознает, что стремительно теряет свои позиции в России как в политическом, так и в лоббистском плане, поэтому хватается за что и кого попало и пытается использовать разных псевдо-политиков в реализации своих грязных намерений, одним из которых является Евгений Сатановский. Устами Сатановского армянское лобби фактически выражает свою истерику.

Этот вопрос прокомментировала Trend в субботу директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, передает Day.Az.

"Армянское лобби, имеющее беспрецедентно влиятельные позиции в российском информационном пуле, на данном этапе несколько видоизменило тактику информационной войны против Азербайджана. Если ранее мы наблюдали открытые нападки и провокации со стороны известных медиаперсон российских СМИ армянского происхождения - от Симоньян до Габрелянова, Багдасарова и прочих, публичные призывы с их стороны к межнациональным и межконфессиональным столкновениям, подталкивание России к войне за чужие интересы, то сейчас в большей степени используются теневые постановочные и подставочные ситуации, заказные статьи, фейковые вбросы в соцсетях. Мы также наблюдали, как агентство Regnum вылавливает из соцсетей неприязненные публикации в адрес России якобы со стороны "азербайджанских" пользователей, тогда как явно просматривается почерк и стилистика армянских политтехнологов, создавших за последнее время массу фальшивых аккаунтов в соцсетях с целью провоцирования антиазербайджанских настроений в российском обществе", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что этими же аккаунтами воспользовался недавно и ангажированный армянским лобби депутат Милонов, которому агентство "РИА Новости", возглавляемое Маргаритой Симоньян, предоставило трибуну для транслирования лжи и провоцирования межнациональных противоречий.

"Подобных примеров масса, в числе которых в очередной раз засветился и политолог-востоковед Евгений Сатановский. В его распоряжении всегда присутствует трибуна для антиазербайджанских выпадов, предоставляемая в частности топ-ведущим Владимиром Соловьевым. Соловьева и Сатановского связывают не только некие родственные узы, но и завязанность на обслуживание интересов армянского лобби. Едва ли не каждая передача Соловьева с обязательным участием армянских экспертов и расстановкой проармянских политических акцентов является тому подтверждением. Вызывает ряд вопросов и недавнее выступление Евгения Сатановского на стрим-платформе Владимира Соловьева", - сказала она.

По словам Мамедзаде, примечательно, что свою критику в адрес Азербайджана Сатановский предваряет самокритичным вступлением "А я-то, дурак, думал...".

"Если Сатановский сам себе видится "дураком", это его проблемы, но те ложные смыслы, которые он транслирует в сеть, возлагают на него определенную ответственность - и как на гражданина РФ, и как на публичное лицо, оказывающее влияние на формирование общественного мнения. Вызывает удивление, что вращаясь в Москве, опутанной на всех уровнях армянской лоббистской сетью, живя в России, где уже зреют очаги сепаратизма с подачи армянской диаспоры, Сатановский узрел именно азербайджанскую диаспору в качестве "влиятельного политического инструмента". Даже российский обыватель давно озаботился растущим влиянием в России армянской диаспоры, начинающей диктовать свои политические требования, торгующей оружием, создающей криминальные сети, монополизировавшей российские СМИ, кинематограф, строительный бизнес и прочие структуры и направления, а Сатановскому все мерещатся азербайджанцы. Это опять из разряда "дурак не подумал" или все же отработал заказ? Политолог с большим опытом и стажем, Сатановский изображает удивление тем, что спустя тридцать лет после распада СССР "бывшие братские республики" пошли своим путем. Существующий миропорядок вступил в период трансформации со сложно прогнозируемым результатом, а Сатановский все еще мыслит прежними категориями. Или имитирует несведущего, когда приказано подтравить Азербайджан?

Сатановский бросает укор в адрес Азербайджана на предмет союзнических отношений с Турцией, но разве в Баку или Анкаре вызывает возмущение союз России и Беларуси? Здесь практически те же аналогии", - добавила эксперт.

Как отметила Мамедзаде, Азербайджан всегда придерживался и продолжает придерживаться сбалансированных отношений со своими ключевыми региональными партнерами - Турцией и Россией, не противопоставляя эти два стратегических направления своей внешней политики, напротив, стараясь привнести элементы стабильного политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества в формат Москва-Баку-Анкара.

"Сатановский позволяет себе назвать Азербайджан "марионеточным государством", при этом камуфлируя единственное искусственное, несостоявшееся государство на Южном Кавказе - Армению. Государство Армения - продукт российской внешней политики, с искусственной историей и неопределенным будущим, которое не имело, и не имеет самостоятельной политики. Но Сатановский об этом не скажет, потому что ему задана и, возможно, проплачена другая программа. Пытаясь найти, "где зарыта собака", Сатановский, наверное, не случайно приходит к Горбачеву, и даже оправдывает его преступления, в частности, считает правильным решение Горбачева о развязывании карабахского конфликта и кровопролитной войны между двумя народами. В этой связи опять возникает вопрос: "дурак не знал" или забыл, что Михаил Горбачев несет ответственность не только за развязывание карабахского конфликта, но и выступает могильщиком СССР, по которому якобы так ностальгирует Сатановский. И еще хотелось бы напомнить, что карабахский конфликт вместе с "арцахом" является проектом мирового армянского лобби и внешних центров влияния, преследовавших в свое время цель развала советского государства", - сказала она.

Мамедзаде подчеркнула, что Сатановский также решил заняться разбором полетов в российском информационном пространстве: "Хорошая идея, поскольку внешним наблюдателям очевидно, что весь медиакомплекс великой Российской державы управляется и манипулируется армянскими диаспоральными кругами - титульным этносом малого иностранного государства. Это тот самый случай, когда, вспоминая времена СССР, напрашивается сожаление "За державу обидно"...

"Дурак не знал" или сознательно лукавит, не упоминая главных армянских манипуляторов российского информационного поля - Маргариту Симоньян, Арама Габрелянова, Романа Бабаяна, Тиграна Кеосаяна, Тиграна Худавердяна, Гарика Мартиросяна, Семена Багдасарова, Сергея Кургиняна и многочисленных прочих, а также их лоббистов, включая самого Сатановского и его друга Соловьева.

Сатановский всего этого не видит, но он нашел "рупор Азербайджана", упоминая "Независимую газету" и ее главного редактора Константина Ремчукова. Но на то она и "Независимая", чтобы публиковать разные точки зрения, а не только армянскую позицию, как это сейчас принято в большинстве российских СМИ. Кстати, эту самую "Независимую газету" армянское лобби ранее заставило снять один из редких материалов, отражающих позицию Азербайджана, редакторы были уволены, извинения принесены. Сатановский об этом умалчивает.

"Бизнес есть бизнес", вздыхает "беспристрастный" Сатановский, обвиняя других в том, в чем давно уличен сам".

Более того, как упоминает эксперт, Сатановский решил высветить еще один "рупор Азербайджана", упоминая ТАСС - агентство, имеющее партнеров в Азербайджане, равно как и во многих других странах мира.

"При этом "дурак не подумал", что целой медиаимперией в России управляет армянская националистка, превратившая крупнейший государственный медиахолдинг России в рупор и платформу обслуживания армянских интересов. Но Сатановский и об этом скромно умалчивает. "Бизнес есть бизнес"..., только торгуют не покрышками, а национальными интересами своей страны", - добавила она.

Как сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, Евгений Сатановский, работающий в паре с Владимиром Соловьёвым, является известным провокатором, и вся его деятельность - это неприкрытое лоббирование интересов тех сил Армении, которые стремятся внести разлад во взаимоотношения России с Азербайджаном и России с Турцией.

"В данном случае вся его речь про Азербайджан направлена на решение этой задачи. Азербайджан является самодостаточным государством, и умело противостоит всему давлению от всех ведущих игроков мира. И все последние события Карабахской войны - яркое тому свидетельство. Азербайджан нацелен на выстраивание конструктивных отношений со всеми государствами как постсоветского пространства, так и стран, находящихся за пределами региона. Что касается взаимоотношений Азербайджана и Турции, эти отношения являются образцом, примером того, как два государства, сохраняя свои интересы, сумели выстроить братские отношения, при этом взаимно уважая независимость и суверенитет друг друга", - заключил он.

Итак, в российском медиапространстве наблюдается очередной виток информационных атак и провокаций, преследующих цель осложнить российско-азербайджанские отношения, сформировать взаимное напряжение в обществах. Это может привести к опасным последствиям для двусторонних отношений, если данный процесс не остановить и не реагировать на провокации главных фигурантов армянской лоббистской сети.