В 44-дневной Отечественной войне победа была достигнута благодаря силе армии и народа Азербайджана

Турецко-азербайджанское сотрудничество - явление не новое. Развитие этих отношений, которое началось еще во времена Первой карабахской войны, продолжается и сегодня.

Об этом сказал Trend известный турецкий военный эксперт Абдуллах Агар, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что во время 44-дневной войны Турция поддерживала Азербайджан в рамках международного права.

"Моральная, политическая и дипломатическая поддержка Турции, а также военное сотрудничество привели к победе в войне. Но главная причина победы в 44-дневной войне - это сила азербайджанской армии и народа. Турция, оказав всевозможную поддержку, сделала то, что должна была сделать как братская и дружественная страна", - отметил Агар.

Отметим, что завтра первая годовщина начала 44-дневной Отечественной войны, в которой Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией.

Эта дата стала Днем памяти в честь доблестных солдат и офицеров, которые отдали свои жизни в Отечественной войне, чтобы азербайджанский флаг развевался на освобожденных землях.