Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой совершили поездку в Ингушетию

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) совершили поездку в город Малгобек Республики Ингушетия Российской Федерации, где встретились с представителями местных государственных органов и членами азербайджанской диаспоры.

Во встречах, состоявшихся в администрации города Малгобек, приняли участие руководитель администрации Муса Галаев, представитель МИД Российской Федерации в городе Минеральные Воды Maрия Крутинева, заместитель министра иностранных дел, национальной политики, печати и информации республики Руслан Мирзоев и руководитель департамента, почетный глава Ассамблеи народов Ингушетии Медина Барахоева, сотрудники ГКРД Айдын Махмудов и Кямал Муваффаги, руководитель Национального фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмайлов, председатель региональной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Ингушетии" Рахматулла Бабаев и другие.

В ходе переговоров говорилось о диаспорской политике нашего государства, мерах и проектах, осуществляемых на основе поручений и указаний Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с диаспорским строительством, успешной деятельности азербайджанской диаспоры в Ингушетии, проведении совместных поисково-полевых работ с целью увековечения памяти солдат (среди них были и азербайджанцы), погибших в боях за Малгобек в 1942-1943 годах во время II Мировой войны.

Mусе Галаеву, Медине Барахоевой и другим официальным лицам были вручены благодарности Государственного комитета за многогранную поддержку в деле укрепления прав и интересов азербайджанской диаспоры, осуществляющей деятельность в Малгобеке, сохранения азербайджанской культуры и языка. А государственные представители Ингушетии выразили руководству Государственного комитета по работе с диаспорой и "Азербайджанской национально-культурной автономии Ингушетии" признательность за поддержку в проведении поисково-полевых мероприятий. Сотруднику ГКРД А.Махмудову была вручена благодарность Министерства иностранных дел, национальной политики, печати и информации республики за плодотворное сотрудничество.

В рамках поездки состоялось посещение аллеи гениального политика, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в городе Малгобек. К установленному в аллее барельефу великого лидера были возложены цветы, минутой молчания почтена его светлая память.

Затем состоялось посещение мемориального комплекса и музея, созданных с целью увековечения памяти погибших в 1942-1943 годах в Малгобекской стратегической оборонительной операции.

Поездка сотрудников ГКРД освещалась местными СМИ.