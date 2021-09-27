Победа во Второй Карабахской войне выдвинула Азербайджан в число ведущих государств мира

Вторая Карабахская война - это пример высокотехнологичной войны XXI века.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.

"Так получилось, что на сегодня ни одна из ведущих мировых держав не смогла продемонстрировать то, что сделал Азербайджан. Именно поэтому Вторую Карабахскую войну внимательно анализируют и продолжают изучать в США, Великобритании, России, Франции, Израиле - везде, где фактор военной силы имеет важное значение. Это пример войны с использованием новых стратегических замыслов и современных технологий, прежде всего это беспрецедентное в военной истории одновременное использование широкой гаммы разведывательных и ударных беспилотников, что позволило изменить представление о том, какой должна быть высокотехнологичная война XXI века. Не будем забывать и исключительно эффективные действия азербайджанских сил специального назначения. Азербайджан показал, что он нашел новые нестандартные, эффективные и высокотехнологичные методы ведения войны, которые в конечном итоге привели к победе", - отметил он.

Игорь Коротченко подчеркнул, что в любой войне фактор номер один - это Верховный главнокомандующий. Именно он реализует замыслы войны, предлагает ключевые операции, контролирует их подготовку и в конечном счете реализует, неся за это политическую и военную ответственность.

"В этом плане за 44 дня Второй Карабахской войны было сделано то, что мировое сообщество не могло добиться почти за 30 лет - Азербайджан восстановил территориальную целостность, реализовав четыре резолюции СБ ООН, которые к этому призывали. Мы видели, что попытки Минской группы ОБСЕ решить эту проблему столкнулись с непреодолимыми препятствиями, и в конечном итоге этот гордиев узел был разрублен острым мечом, который выковал Азербайджан", - сказал российский эксперт.

По его словам, победа во Второй Карабахской войне - это триумф дипломатии, экономики и эффективной политической системы власти, поскольку все эти компоненты чрезвычайно важны и наиболее существенны при ведении войны.

"Война - это всегда проверка на качество любой страны, любой армии, любого лидера. Кто победил, тот и триумфатор. И в этой ситуации Азербайджан вышел безусловным триумфатором, показав, что такое армия XXI в века. Сегодня учения и планы военного строительства в некоторых государствах корректируются, исходя из азербайджанского опыта", - добавил он.

Игорь Коротченко подчеркнул, что сегодня Азербайджан - ключевой геополитический игрок не только на Южном Кавказе, но и в целом на мировой арене.

"Это достигнуто прежде всего потенциалом Азербайджана, далее - победа во Второй Карабахской войне, которая объективно выдвинула страну в число ведущих государств мира, а еще - вклад Азербайджана в реализацию крупномасштабных энергетических проектов. Все эти составляющие существенным образом повысили, укрепили авторитет и роль Азербайджана в современной системе международных отношений.

Конечно, очень важна фигура лидера - то, что во главе Азербайджана стоит такой мощный, эффективный и ответственный руководитель, как Президент Ильхам Алиев, вызывает безусловное уважение. Он политик, который смог решить за 44 дня, то что не решалось десятилетиями, показав, что есть реальная воля, потенциал, политические и военные возможности для того, чтобы восторжествовали нормы международного права, принципы территориальной целостности", - сказал он.

Коротченко добавил, что очень важным является политическое закрепление итогов Второй Карабахской войны, в том числе реализация программы 3+3, которая обеспечит мирное, поступательное и динамичное развитие региона.

"Сегодня в Каспийском регионе одну из самых ключевых ролей, безусловно, играет Азербайджан, который будет только усиливать свои позиции и повышать свой потенциал с точки зрения вклада в международную стабильность и обеспечения целей устойчивого развития, которые стоят перед всем мировым сообществом", - заключил он.