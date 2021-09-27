Перед зданием Капитолия в городе Роли почтена память шехидов Отечественной войны

Aзербайджанская диаспора провела перед зданием Капитолия в городе Роли американского штата Северная Каролина акцию, посвященную 27 сентября - Дню памяти, передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Согласно сообщению, в церемонии почтения памяти, организованной Азербайджанской организацией дружбы, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в штате Северная Каролина. Акция началась с почтения минутой молчания памяти шехидов, погибших за обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии развевались государственные флаги Азербайджана, Турции и США, до внимания местной общественности были доведены такие лозунги, как "Шехиды не умирают!", "Шехиды никогда не будут забыты!", "День памяти!", "Мы с уважением и почтением отдаем дань памяти шехидов Отечественной войны 27 сентября!", "Справедливость к Азербайджану!", "Карабах - это Азербайджан!", "Да здравствует Родина!", "Минирование Арменией территории Карабаха положило конец жизни азербайджанских журналистов", "Мы хотим мира!" и др.

В уголке памяти, организованном в рамках церемонии, демонстрировались фотоснимки наших погибших солдат и офицеров, а также мирных граждан и детей, ставших жертвой коварного нападения Армении на Гянджу, Барду, Тертер и другие азербайджанские города с применением ракет "Смерч" и тяжелой артиллерии. Перед уголком были возложены цветы и зажжены свечи.