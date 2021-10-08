Прошел год как Армения обстреляла Барду из тяжелой артиллерии

Прошел год с того дня, как в ходе Отечественной войны армянские вооруженные силы в очередной раз подвергли Барду ракетной атаке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате обстрела противника из комплекса "Точка-У" был нанесен ущерб гражданам, объектам инфраструктуры, были раненые. Обстрел городов, сел тяжелой артиллерией - доказательство армянского варварства.

В целом по указанию армянского правительства подверглись обстрелу из баллистических ракет и другой тяжелой артиллерии не только Гянджа и Барда, но и Евлах, Бейляган, Тертер, Габала, Геранбой, Агджабеди, Хызы и другие наши города и районы. В результате этой военной агрессии было убито 93 мирных жителя, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 граждан получили ранения, было повреждено 12292 жилых и нежилых участков, 288 транспортных средств.