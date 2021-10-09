https://news.day.az/politics/1389554.html МИД поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Гадрута - ФОТО
МИД поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Гадрута - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю годовщины освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.
Как передает Day.Az, в публикации в Twitter-аккаунте МИД говорится:
"9 октября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подняла наш трехцветный флаг в поселке Гадрут".
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