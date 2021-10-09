МИД поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Гадрута

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю годовщины освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как передает Day.Az, в публикации в Twitter-аккаунте МИД говорится:

"9 октября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подняла наш трехцветный флаг в поселке Гадрут".