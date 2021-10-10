https://news.day.az/politics/1389906.html МИД Азербайджана выразил соболезнования России
МИД Азербайджана выразил соболезнования России
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета в Республике Татарстан.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.
"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолёта с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре