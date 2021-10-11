Армянское лобби в РФ разжигает ненависть между Ираном и Турцией

Армянские диаспоральные силы на протяжении долгих лет целенаправленно внедряли свои кадры в востоковедческие академические и экспертные круги. Если даже проследить систему востоковедения в России, особенно с советского периода, то в этой среде плотно засели армянские востоковеды, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Например, из последних "героев" Семен Багдасаров, Аббас Джума, Саркис Цатурян, Виктор Согомонян, Каринэ Геворкян и другие ....

Что касается Багдасарова,

то провокации этого прохиндея мы обсуждали уже неоднократно,

равно как и дашнакские выпады Цатуряна,

и хитрые игры Джумы, а вот Каринэ Геворкян не часто попадала в поле нашего внимания. Однако маразм этой дамы приобретает все более острые формы и проявления в российском информационном пространстве. Благо, на российских телеканалах ей часто позволяют выплескивать свои неадекватные тирады. И симоньяновский Спутник является постоянной платформой для ее выступлений, и различные российско-армянские сайты, каковых в нашем пространстве пруд пруди.

Например, есть такой российско-армянский ресурс, где Каринэ является завсегдатаем в последнее время. Ведь сейчас решающий момент для будущего мира в целом, как и для России в частности. А армянские эксперты подменяют интересы России на интересы Армении, то же самое касается и тех транспортных коридоров, которым будет отдано предпочтение в регионе Южного Кавказа. Интересы России, Турции и Азербайджана на этом направлении совпадают, а вот Иран и Армения начали другую игру, куда хотят затащить и Грузию. Хотя, если модель регионализации, предложенная Москвой, Анкарой и Баку заработает, то в перспективе нормализуются отношения и Грузии с Россией, и Армении с Азербайджаном, что в конечном итоге выгодно Москве. Потому что Россия таким образом сохраняет свое лидирующее положение в регионе.

Но всякие багдасаровы и геворкяны, симоньяны и габреляновы работают против этого. Сейчас армянские провокаторы, в том числе из среды экспертов, журналистов и востоковедов, используя воинственную позицию иранской муллократии, подсели на обострение отношений между Ираном и Турцией, Ираном и Азербайджаном, между Россией и Турцией. Не зря же и российские послы в восточных странах в основном армяне. Достаточно назвать десятилетие сидящего в кресле российского посла в ИРИ Левона Джагаряна, который своими провокациями не в пользу России побил уже все рекорды на дипломатическом фронте.

Те же маневры и в среде экспертов, и востоковедов.

Геворкян позволяет себе даже оскорбления в адрес Турции со ссылкой на Иран, используя при этом российские медиаплатформы, например, симоньяновское агентство Спутник и некое издание РУСАРМИНФО. Используя сложности перевода, она уничижительно сравнивает определение "турок" с "индейкой".

И даже хуже. По ее словам, якобы этим словом "турк" "иранцы позже обозначали куртизанок и долгое время избегали употребления этого слова для обозначения соседней страны, так как для персоязычных народов это звучало странно".

То есть, Геворкян явно подливает масла в огонь ирано-турецких отношений, да еще использует для этих провокаций российские медиаресурсы.

Если уж говорить о странностях и индюшках, то большего недоразумения, чем "российский востоковед" в лице Каринэ Геворкян, сложно представить. Что касается транслируемых ею оскорблений в адрес дружественной России страны, с употреблением таких определений, как "куртизанка" или "индюшка", то мы здесь скромно умалчиваем, чтобы не позволить себе лишние сравнения в адрес самой Геворкян...

Но главный вывод такой: армяне своими фальсификациями и провокациями исторически препятствовали сближению России и Турции, союз которых составляет основу славяно-тюркского единения народов Большой Евразии. Армянство имеет хорошие позиции в Иране, который нацелен на аналогичные деструктивные цели. Сегодня мы наблюдаем очередной этап армяно-иранских маневров, направленных на раскол славяно-тюркского сближения и консолидации Большой Евразии.