МИД Ирана не прекращает клеветническую кампанию против Азербайджана – Лейла Абдуллаева
МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана ливанскому телеканалу "Аль-Манар".
"К сожалению, МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Во время 44-дневной войны Азербайджан заявлял и сейчас еще раз подчеркивает, что на территории страны не было и нет террористов, как это утверждается. На территории Азербайджана как страны, которая пострадала от террора, никогда не было места террористам".
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