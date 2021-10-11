МИД Ирана не прекращает клеветническую кампанию против Азербайджана

МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

"К сожалению, МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Во время 44-дневной войны Азербайджан заявлял и сейчас еще раз подчеркивает, что на территории страны не было и нет террористов, как это утверждается. На территории Азербайджана как страны, которая пострадала от террора, никогда не было места террористам".

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