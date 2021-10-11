Азербайджан и Сербия отменили визовый режим

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем в рамках 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече министры выразили удовлетворение текущим состоянием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией и выразили взаимную заинтересованность в развитии этого сотрудничества в различных сферах.

Стороны отметили успешное развитие деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

В конце встречи министры подписали одно соглашение и два меморандума о взаимопонимании, в том числе "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Сербии о взаимном снятии визового требования для лиц, имеющих общегражданские паспорта", "Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и МИД Сербии о политических консультациях", "Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и МИД Сербии о сотрудничестве в консульской сфере".

Отметим, что в тот же день между министром оборонной промышленности АР Мадатом Гулиевым и министром обороны Сербии Небойшой Стефановичем было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Сербии о военно-техническом сотрудничестве".