Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект «О Дне независимости»

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во вторник принят во втором чтении законопроект "О Дне независимости", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, 28 мая в стране предложено отмечать как День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости.

До настоящего времени 28 мая отмечался в стране как День Республики и был нерабочим днем. А 18 октября отмечался как День государственной независимости и считался рабочим днем.

Отметим, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. Азербайджанский народ впервые после 1991 года отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

Напомним, что законопроект был утвержден в первом чтении на пленарном заседании парламента, состоявшемся 11 октября.