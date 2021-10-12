Фишевые Кочарян, Саргсян, Пашинян

Хоть и с запозданием, но как сами армяне, так и проармянские силы начинают осознавать, что глубокий политический и экономический кризис, в котором оказалась ныне соседняя страна - это исключительно заслуга ее бездарных властей. В последнее время об этом все чаще заявляют различные эксперты за рубежом, которые раньше остервенело превозносили Армению. Так, известный армянофил, обслуживающий интересы армянское лобби России, Модест Колеров признал в статье на проармянском российском СМИ, что всё что делалось в Армении до сих пор, оказалось полным бредом и отчитал армянские власти за их глупые поступки, в частности предательство своего союзника в лице России.

И хоть в статье Колеров остается верен своей антиазербайджанской и антитурецкой риторике, наряду с этим он жестко раскритиковал глупость как нынешних, так и прежних властей Армении, особо подчеркнув их предательскую сущность.

Колеров признает, что из-за бездарной политики Армения превратилась из союзника России в прокси Ирана, несмотря на всё военно-техническое сотрудничество с ней. По его словам, Армения Пашиняна - не союзник России, а получатель её льготного (по ценам ОДКБ) вооружения. "Армения сегодня бессильна даже обозначать баланс сил в Закавказье, который был полезен для безопасности России", - пишет Колеров.

Пропагандист не преминул указать и на ненадежность Армении как союзника, отметив, что несмотря на все преференции и помощь, которые она получает от России, армянские власти при любом удобном случае пытаются наладить связи с политическими противниками России. Такое наблюдалось, как при нынещних властях, так и при Саргсяне с Кочаряном. Ереван бойко наводит мосты с НАТО и ЕС, а еще - с отдельными европейскими странами.

"Ещё более ярким образцом вредных и некомпетентных внешнеполитических фантазий Армении может быть только обращение Армении за содействием к Чехии, то есть Армении как "союзника" России и реципиента её миротворчества - к её грубому, уже официально недружественному, примитивному внешнеполитическому врагу - Чехии. Только презрение к России, её роли и помощи, превращение беспринципности в принцип - может диктовать такое внешнеполитическое поведение Армении", - негодует Колеров.

Переобувшийся в русского патриота армянофил жестко критикует антироссийские настроения в Армении, которые при Пашиняне получили большой размах. Автор статьи напоминает о том, как Россия спасла Армению от еще более тяжелого поражения в то время, как тысячи армянских солдат дезертировали с фронта: "В Армении и Карабахе растут и не встречают достаточного официального опровержения заведомо лживые, лицемерные, прямо преступные обвинения в адрес России, - что это именно она якобы "сдала" Карабах Азербайджану. Вот такой спасённый миротворцами и вооружаемый Россией "союзник"! Беспринципный получатель помощи, посылающий любвеобильные пассы в адрес Чехии, недружественной к России, и Литвы, сделавшей русофобию своей главной внешнеполитической специализацией. Почему же любвеобильная дипломатия Армении не зовёт Чехию и Литву, или даже Францию, защищать хотя бы границы Армении, не говоря уж о защите Карабаха?! Вот бы воины Чехии и Литвы повоевали бы за Армению на её границах вместо тысяч армянских дезертиров с войны 2020 года!"

Колеров признает в статье беспомощность и несамостоятельность Армении, которая ныне даже не в состоянии защищать свои границы, и призывает Россиию их защищать (что, в принципе, и так давно уже делают российские пограничники).

Досталось от Колерова не только Пашиняну, но и прежним властям, которые некогда проармянский пропагандист упрекает в героизации фашизма и коррумпированности. Колеров признает, что Армения ещё со времени Сержа Саргсяна прославляет гитлеровца Гарегина Нжде и коррумпирует слабые души в России, чтобы его адвокатировать. Он отмечает, что в Армении прославление гитлеровцев - государственная политика, и это прямое преступление против памяти сотен тысяч героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни, чтобы спасти наши народы от гитлеровского геноцида.

"Государственное прославление Нжде в Ереване- государственное идейное пособничество гитлеровскому геноциду. Союз с такими пособниками для нас даже морально невозможен. Их "союзничество" - лицемерие. Любой русский, кто из "прагматических" соображений закроет глаза на это прогитлеровское лицемерие, будет неизбежно унижен, обманут и предан. Но речь не о них лично, а о самом священном в нашей истории и памяти нашего народа - о Великой Отечественной войне и геноциде нашего народа, от которого всех нас спасла наша Красная армия", - пишет Колеров.

И это действительно так. Именно в годы правления так называемого "карабахского клана" в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в Армении фашизм был возведен в ранг государственной политики. Что неудивительно, учитывая что бывшие механик и слесарь в начале 90-х сами являлись воплощением фашизма, учинив чудовищные преступления против мирного азербайджанского населения во время первой Карабахской войны. Этот кровавый путь привел их впоследствии на политический Олимп в Армении, добравшись до которого они уже начали разваливать непосредственно саму Армению, воруя миллиарды из государственного бюджета. Исходя из слов автора можно сделать вывод, что именно коррумпированные схемы, возвышение олигархии в период правления указанных двух кровавх армянских лидеров привели Армению к нынешнему состоянию. Несмотря на поражение в войне Пашиняна, строительство армии началось при них, и следовательно именно кочаряновской и саргсяновской армии доблестные ВС Азербайджана переломили хребет. По мнению автора, что Кочарян, что Саргсян рассчитывали, что всегда Россия зачем то будет защищать Армению, поэтому вместо того, чтобы усилять армию, они безбожно разворовывали государственные средства.

В заключение автор признает, что принадлежность Карабаха Азербайджану - это уже факт, и лишь выражает надежду на то, что России удастся добиться согласия Баку максимально продлить мандат своего миротворчества.

Колеров прямо заявляет: Армения теряет независимую государственность. В качестве спасательной соломинки пропагандист рассматривает возможность побороться за ее сохранение в составе Союзного государства с Россией (подобного Союзному государству России и Беларуси), но такая идея, по его словам, в самой Армении крайне непопулярна.

А согласится ли вообще Россия на учреждение союза с такой ненадежной страной, которая не раз отворачиывлась от нее, несмотря на все, что для нее было сделано? Уж слишком велико политическое бремя современной Армении для ее союзника. Да и что именно может дать современная Армения России, кроме пропаганды уже давно набивших оскомину лицемерных и двоедушных тюркофобии и исламофобии? Нужно ли это многонациональной России, тюрки и мусульмане которой проливали и проливают свою кровь сообща против общего врага в лице террористического интернационала?

Мелик Мамедов