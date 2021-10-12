Азербайджан разгромил сброд наемников в Карабахе

Спустя почти год после окончания 44-дневной войны в Карабахе доводы армянского агитпропа продолжают трещать по швам. Чуть ли не каждый день разоблачаются плоды мифотворчества, пропагандируемые армянской стороной, нанося серьезный удар по душевному равновесию "древних многострадальцев".

Одним из таких активно муссируемых Арменией с начала войны и до сих пор клеветнических мифов является то, что Азербайджан якобы одержал победу в войне только благодаря помощи Турции и использованию "наемников и террористов". Чуть ли не с первого дня войны армянский агитпроп пропагандировал эту клевету о турецких военнослужащих в Карабахе и "переброске джихадистов на Кавказ", которую подхватили и СМИ стран, продемонстрировавших ярко выраженную проармянскую позицию (в частности иранские), однако так и не смог предоставить хоть каких-либо существенных доказательств, кроме смонтированных на коленке фейковых видео и переписок (!) с вымышленными наемниками.

Эта армянская ложь уже неоднократно обоснованно опровергалась, и на этот раз пелену с глаз армянского общества, которое кормят подобными сказками, сорвал российский политолог, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов. Следует отметить, что указанный эксперт довольно часто публикуется в армянских СМИ и, несмотря на внешне нейтральные заявления, как правило, больше занимает проармянскую позицию.

"Понятное дело, что Турция - более престижный противник. Но все-таки основная часть тех, кто противостоял армянским силам, - это были азербайджанские солдаты, азербайджанские командующие", - сказал Маркедонов в заявлении для армянских СМИ.

Таким образом, даже проармянский эксперт признал, что Азербайджан самостоятельно разгромил армянскую армию, хоть и вынужден был смягчить немного эту правду для своих армянских обожателей и спонсоров.

Правда - она такая, как ни старайся, всегда находит себе дорогу. Примечательно, что Армения всячески пытается приписать Азербайджану свои же пригрешения. Ведь именно Армения активно использовала наемников в войне в Карабахе, и даже не особо скрывала это. В отличие от Азербайджана, за все время Карабахской войны на стороне армян принимали участие самые разношерстные террористы, бандиты и отморозки всех калибров и мастей, в т.ч. террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК), которая несет прямую ответственность за резню турецкого и курдского населения Турции, начиная аж с 1970-х годов. Так, сам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прямо заявлял о привлечении к конфликту в том числе курдских экстремистских группировок.

Имеется достаточно много свидетельств того, что в рядах армянских оккупационных войск в Карабахе воевало немало граждан других государств, что по определению доказывает использование Арменией наемников. Так, у наемников, уничтоженных в ходе боевых действий, были обнаружены паспорта гражданина Греции Арена Осипова, гражданина Испании Армена Князяна, гражданин Франции Артура Оганесяна, гражданина Канады Кристофера Артина, гражданина Ливана Геворга Гаджияна, гражданина Сирии Степана Кешишяна и многих других наемников-экстремистов.

Авторитетное агентство Рейтер во время войны также публиковало статью, в которой прямо говорилось об участии граждан Ливана армянского происхождения в боевых действиях в Карабахе. В статье отмечалось, что чиновник министерства обороны Армении сообщил, что многие представители диаспоры подали заявку на участие в боевых действиях в качестве добровольцев. У ливанских армян даже был свой "герой", погибший на карабахском фронте, - оперный певец Кеворк Хаджян, уроженец ливанского городка Анджар, в котором преимущественно живут армяне.

Об активной вербовке армянских наемников для борьбы в Нагорном Карабахе писал и российский журналист Сергей Леонов в исследовании, опубликованном в информационном агентстве ura.ru, отмечая, что в 1990-х в Армению уже стекались боевики из разных уголков мира. Яркий пример - полевой командир Монте Мелконян, который приехал в Карабах из Йемена, имея за плечами срок в тюрьме Франции и опыт войн на Ближнем Востоке и в Европе.

Надо отметить, что Армения всегда использовала против Азербайджана иностранных наемников и террористов. К примеру, в Ходжалинском геноциде тридцать лет назад участвовал гражданин Франции Жильбере Минасян, который мобилизовал французских граждан для участия в войне против Азербайджана.

Еще 28 сентября президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что 20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах добровольцами. Так же следует упомянуть "VOMA" - официально зарегистрированную в Армении организацию, сайт которой сообщал о горнострелковом батальоне, являющемся "частью резервной армии Армении и открытом для добровольцев из Армении и диаспоры.

Грузинские СМИ неоднократно сообщали о "массе "джавахкских" армянских сепаратистов, выходцев из Грузии, которые чартерными рейсами на гражданских самолетах направлялись воевать в Карабах, чтобы получить боевой опыт, который завтра используют и против Грузии", о значительных объемах сборов средств "джавахкскими" сепаратистами в пользу армянских террористов, действующих в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе.

Чтобы найти подтверждение участия на стороне Армении во время войны наемников, даже не нужно обращаться к каким-то другим источникам. Официальные лица Армении открыто призывали иностранных граждан принять участие в военных действиях против Азербайджана в качестве наемников. По инициативе главы сепаратистского режима в Карабахе Араика Арутюняна были "внесены поправки в закон" "Об обороне". Принятие "закона" узаконило участие иностранных наемников в армянской армии. По факту в так называемом "ополчении" после этой поправки мог воевать любой радикальный отморозок из армянских диаспор разных стран или вообще непонятно откуда. Таким образом с этого дня Армения официально заявила о себе как о террористическом государстве, созывающем боевиков со всего света.

Да что тут говорить, если это признал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако он сказал, что наемники - коренные армяне. Только вот, во-первых, никому не известно, коренные это армяне или нет. Во-вторых, если человек является этническим армянином и гражданином другой страны, то это не означает, что он не наемник.

Армянские СМИ и официальные лица, включая омбудсмена, неоднократно поднимали вой из-за того, что в Азербайджане осуждают на лишение свободы армян, являющихся гражданами других стран, мол они военнопленные, и в их отношении не может выноситься какое-либо решение суда. К примеру, армянские СМИ до глубины души были возмущены тем, что гражданин Ливана (о чем они открыто писали!) Виген Еулджекчян был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в террористических актах против Азербайджана.

Но то ли в Армении никто, включая премьера, не знаком с международным правом, либо по привычке предпочитают его игнорировать. В современном мире этническая принадлежность не является основополагающей правовой категорией, а вот гражданство наоборот решает все. Именно гражданство определяет, является ли то или иное лицо наемником или нет. Согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям, подписанному в 1977 году, наемником считается лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, фактически принимает непосредственное участие в военных действиях и не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте. То есть любое лицо, не являющееся гражданином Армении, но сражающееся на ее стороне в Карабахе, является наемником по определению. И этническая принадлежность, с правовой точки зрения, тут не играет никакой роли.

Таким образом, Армения открыто нарушила нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, вовлекая в боевые действия вооруженных наемников.

Но помогли ли Армении все эти криминальные фрики в удержании захваченной азербайджанской земли? Как показала практика - нет. Несмотря на большое количество международных террористов, собранных армянским руководством в Карабахе, как армянские военные, так и наемники армянского "ополчения" бежали, сверкая пятками, с поля боя, в панике спасаясь от наступлений доблестной армии Азербайджана, которая сломала хребет армянскому фашизму и поставила этот объединенный сброд на колени. Руководство Армении и народ этой страны, выбрав себе другом и помощником террористическую организацию РПК, просто лишний раз подтвердили известную поговорку: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

Талех Агавердиев