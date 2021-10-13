https://news.day.az/politics/1391391.html Михаил Гусман в эфире программы "Рождённые в СССР" на телеканале Ностальгия - ВИДЕО
Михаил Гусман в эфире программы "Рождённые в СССР" на телеканале Ностальгия - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "Рождённые в СССР", которая транслируется на Youtube-канале Ностальгия ТВ.
Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи:
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