Михаил Гусман в эфире программы "Рождённые в СССР" на телеканале Ностальгия

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "Рождённые в СССР", которая транслируется на Youtube-канале Ностальгия ТВ.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи: