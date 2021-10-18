Рекомендуем реваншистским силам не идти по неправильному пути - глава МИД Азербайджана
Рекомендуем силам, которые в постконфликтный период в Армении озвучивают реваншистские призывы, не идти по неправильному пути.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в нашей стране с визитом министром иностранных дел Катара, сопредседателем межправительственной комиссии Катар-Азербайджан Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.
По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, выполнение подписанных документов неизбежно: "Только реализацией подписанных документов можно добиться стабильности в регионе и обеспечить безопасность людей", - заявил Джейхун Байрамов.
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