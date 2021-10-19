НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сказал специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина Пириз во встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

По словам спецпредставителя, обсуждения с азербайджанской стороной во время его визита в регион были очень полезными с точки зрения получения подробной информации о текущей ситуации в регионе. Была дана высокая оценка деятельности азербайджанских миротворцев совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией граждан из аэропорта Кабула, и в связи с этим спецпосланник выразил благодарность от имени стран-союзников. Он отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.