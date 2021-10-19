В Азербайджан доставят машины по разминированию из Словакии

В ближайшее время из Словакии в Азербайджан будут доставлены машины по разминированию.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции во вторник с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что между двумя странами предприняты практические шаги в вопросе разминирования освобожденных территорий Азербайджана: "Соответствующее агентство Азербайджана подписало договор о поставке семи машин по разминированию словацкого производства, часть которых в ближайшее время будет доставлена в Азербайджан".