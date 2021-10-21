https://news.day.az/politics/1394360.html Эрдоган примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта
Эрдоган примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках предстоящего визита в Азербайджан примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава Турецкого государства журналистам, сопровождавшим его во время визита в ряд африканских стран, передает Day.Az.
По словам президента Турции, в рамках предстоящего визита в Азербайджан он не планирует посещать Баку.
Эрдоган сообщил, что он также примет участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Азербайджане.
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