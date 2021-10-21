Эрдоган примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках предстоящего визита в Азербайджан примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава Турецкого государства журналистам, сопровождавшим его во время визита в ряд африканских стран, передает Day.Az.

По словам президента Турции, в рамках предстоящего визита в Азербайджан он не планирует посещать Баку.

Эрдоган сообщил, что он также примет участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Азербайджане.