Открытие Физулинского аэропорта: стратегическое, геополитическое и экономическое значение

26 октября 2021 года произошло знаменательное событие в истории Азербайджана и всего региона Южного Кавказа.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган перерезав красную ленту, официально открыли международный аэропорт в городе Физули.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, впервые в мировой практике, за такой короткий срок - 8 месяцев был построен авиационный комплекс международного класса, способный принимать авиалайнеры всех типов на ранее полностью заминированной территории.

Аэропорт, в строительстве которого принимали участие азербайджанские и зарубежные компании, оснащён самым передовым авиа навигационным и аэропортовским оборудованием ведущих мировых производителей.

Международный аэропорт Физули стал первым аэровокзальным комплексом в Карабахском экономическом районе, призванным стать воздушными воротами этого района, который будет способствовать экономическому развитию не только Карабахского экономического района, но и Восточно-Зангезурского экономического района, а в перспективе станет важным международным транзитным авиационным хабом.

Значение этого аэропорта заключается еще и в том, что ранее в регионе практически отсутствовала необходимая авиационная инфраструктура, что сказывалось на темпах проведения восстановительных работ на освобождённых территориях.

Так же стоит отметить ту роль, которую международный аэропорт Физули призван сыграть в обеспечении безопасности региона и миротворческой операции, которую осуществляет Россия и мониторинговой миссии при участии Турции.

Прежде всего, наличие современного аэропорта вблизи зоны размещения позволит обеспечивать миротворческие российские силы и турецкий контингент совместного Мониторингового центра необходимой техникой и оборудованием. Также позволит проводить ротацию военнослужащих через аэропорт, контролируемый Азербайджаном в непосредственной близости от дислокации.

То есть используя международный аэропорт Физули, значительно сокращаются как транспортные расходы, так и время необходимое для транспортировки.

Наличие международного аэропорта в Физули позволит также начать развивать сектор туризма в Карабахском регионе.

Достопримечательности региона-культурная столица Азербайджана город Шуша, знаменитые Азыхские пещеры, другие исторические и культурные памятники Карабахского региона наряду с непревзойдённым горными ландшафтами и водными пейзажами, будут включены в будущие туристические маршруты.

До этих туристических объектов можно будет быстро и комфортно доехать от Физулинского аэропорта буквально за полчаса по новым современным дорогам, строительство которых усиленно ведутся.

Касательно стратегического значения Физулинского аэропорта: ввиду того, что на территории Карабахского региона до сих пор отсутствовали аэропорты, способные принимать военно-транспортные самолёты, то для доставки войск и вооружения мог использоваться только аэропорт города Гянджи, расположенный довольно далеко.

Строительство аэропорта Физули позволяет в случае необходимости доставлять военную технику и живую силу непосредственно в зону возможного противостояния.

Отсутствие необходимой авиационной инфраструктуры во время Первой Карабахской Войны привело к тому, что азербайджанские вертолеты вынуждены были использовать стадионы районных центров как взлетно-посадочные площадки.

Следует отметить, что во времена бывшего СССР, на территории Карабахского региона находился лишь один гражданский аэропорт в городе Ходжалы, который мог ограничено использоваться некоторыми типами небольших авиалайнеров (типа ЯК 40) в светлое время суток.

Во время боевых действий в ходе Первой Карабахской Войны, аэропорт Ходжалы постоянно подвергался обстрелам армянских бандформирований, которые сбили близ аэропорта несколько гражданских вертолетов, перевозивших мирных азербайджанских граждан.

После захвата города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, аэропорт был закрыт .

Ближайшими к зоне конфликта были гражданский аэропорт города Нафталан, который находился в зоне поражения армянских вооруженных сил и аэропорт города Гянджа.

Армянская сторона попыталась использовать аэропорт Ходжалы в своих целях. Для этого были проведены работы по строительству нового аэровокзального комплекса и удлинена взлетно-посадочная полоса, работы по которым были завершены в 2012 году.

Однако ввиду отсутствия согласия властей Азербайджана, использование этого аэропорта было запрещено международной организацией гражданской авиации ICAO.

Принципиальная позиция Азербайджана заключалась в том, что все оккупированные азербайджанские территории являются военной зоной и не безопасны для осуществления полетов гражданской авиации.

Отсутствие законных азербайджанских авиационных, пограничных и таможенных властей в аэропорту Ходжалы не позволяют, согласно правилам ICAO, осуществлять такого рода полеты.

Позиция властей Азербайджана была принята ICAO как справедливая и правильная, соответствующая международному праву, так как Карабахский регион признаётся всем международным сообществом, как неотъемлемая суверенная часть Азербайджана.

Как всегда, армянская сторона постаралась поднять вселенский плач и вой, пытаясь спекулировать некими "гуманитарными" причинами открытия аэропорта Ходжалы.

Но позиция международного сообщества была непреклонна. Без согласия Азербайджана никаких полетов и перелетов через оккупированные территории быть не может.

Тогда власти Армении заявили, что начнут использовать аэропорт Ходжалы в одностороннем порядке без согласия Азербайджана, что являлось также грубейшим нарушением международного права. На что получили строгое предупреждение азербайджанских авиационных властей о том, что вся ответственность за безопасность этих полетов ляжет на армянскую сторону, так как полёты в зоне военных действий гражданских лайнеров ставят под угрозу жизнь их пассажиров.

Такое предупреждение быстро охладило горячие головы армянских руководителей, которые не рискнули осуществить свои провокации, играясь с жизнями простых граждан.

Даже публично бивший себя в грудь и кричавший о том, что он будет первым пассажиром рейса из Еревана в Ходжалы третий Президент Армении Сержик Саркисян замолк. Если он и прилетал в аэропорт Ходжалы, то исключительно на борту военного вертолета, прикрываясь, как щитом, соглашением о прекращении огня.

Таким образом, важность строительства Международного аэропорта Физули обусловлена стратегическими, геополитическими и экономическими причинами.

Некоторые недалекие оппоненты нынешней власти в Азербайджане, как всегда ставящие под вопрос любой достигнутый руководством успех, пытаются нивелировать значение этого важного стратегического объекта, не разбираясь в сущности.

Для этих, так называемых горе- критиков, которые всегда всем недовольны следует напомнить, что они как были недоучками блуждающими в трёх соснах, так ими и останутся навсегда.

Значение развития транспортной инфраструктуры государства, тем более на только освобождённой территории вблизи границ, не зависит от получения сиюминутной выгоды и немедленного возмещения затраченных средств, а рассчитано на перспективное стратегическое развитие и обеспечение безопасности страны.

Поэтому всякого рода критические выступления представителей радикальной оппозиции о том, что строительство аэропортов в Физули, Зангелане и Лачине не нужно, можно мягко назвать невежеством и недальновидностью.

Несомненно, наряду с этими местными "незнайками", открытие аэропорта вызвало бурю ненависти и зависти у армянских политиков, которые так и не дождались открытия аэропорта Ходжалы, о котором они орали на всех перекрёстках Армении и на который угрохали немалые деньги, полученные от зарубежной диаспоры.

Азербайджан в очередной раз доказал своим соседям, что всегда добивается поставленной цели. Поэтому вместо того, чтобы настраивать армянское население на новый конфликт, ереванским политиканам пора закругляться с ненавистью и готовить народ к диалогу и примирению.

Международный аэропорт Физули может стать такими же воздушными воротами и для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которое начнет интегрироваться в азербайджанское общество и будет пользоваться плодами этой интеграции.

Всем уже давно ясно, что армянский проект использования аэропорта в Ходжалы, который так долго рекламировался армянской стороной, остался нереализованным.

Аэропорт Ходжалы заработает только тогда, когда контроль над аэропортом перейдёт в руки авиационных азербайджанских властей.

Международный аэропорт Физули может стать транзитным транспортным хабом для иностранных грузовых и пассажирских авиакомпаний на пути из Европы в Азию и обратно, учитывая удобное расположение и довольно благоприятные круглогодичные погодные условия региона, позволяющие осуществлять безопасные полеты.

В перспективе возможно строительство складских терминалов в аэропорту, которые могут быть использованы грузовыми авиакомпаниями других стран.

Кроме того учитывая тот факт, что Карабахский экономический район в ближайшей перспективе получит специальный экономический статус, то наличии аэропорта, расположенного в этой части, может создать дополнительные преимущества для иностранных инвесторов, которым не нужно будет затрачивать дополнительные средства на транспортные расходы до Баку или Гянджи.

Строительство и открытие международного аэропорта Физули - воздушных ворот Карабаха, это очередная победа Азербайджана, который твёрдой поступью продолжает свое мирное шествие для достижения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа!

Пярвин Мирзазаде