Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан имеет как символическое и стратегическое, так и практическое значение.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, символизм визита главы турецкого государства заключается в том, что Турция в очередной раз доказала, что является ближайшим союзником Азербайджана.

"Визит Эрдогана подчеркивает Победу Азербайджана в 44-дневной войне, которая стала величайшей военной и дипломатической победой в истории Азербайджана. Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета безопасности ООН, которые до этого не выполнялись. И несмотря на упорное сопротивление Армении, Азербайджан в соответствии с международным правом добился исторического успеха", - заявил он.

Как подчеркнул наш собеседник, участие Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта является важным сигналом для всего мира.

"Международный аэропорт в Физули стал демонстрацией геополитической мощи Азербайджана. Это событие закрепляет понимание того, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Физулинский аэропорт станет одним из важных региональных транспортных узлов, который обеспечит интеграцию всего региона Южного Кавказа", - считает экс-посол США.

Со стратегической точки зрения визит Президента Эрдогана в Физули также является признаком того, насколько близкими стали отношения между Турцией и Азербайджаном. Двусторонние отношения длятся долгие годы под лозунгом "одна нация - два государства".

"В июле 2020 года, когда произошли столкновения между ВС Армении и Азербайджана в Товузском районе на армяно-азербайджанской государственной границе, Турция дала понять, что будет оказывать поддержку Азербайджану. Данный тезис был закреплен в Шушинской декларации, подписанной в июне этого года во время предыдущего визита Президента Эрдогана в Азербайджан. Таким образом, Азербайджан и Турция укрепляют свое сотрудничество во многих сферах: военной, технологической, экономической, торговой, сфере инвестиций и др.", - отметил он.

Что касается практической точки зрения визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, продолжил наш собеседник, то международный аэропорт в Физули можно использовать для привлечения партнеров и бизнесменов на освобожденные земли Азербайджана и сделать эти территории более привлекательными для инвестиций. В регионе возможно создание организованных промышленных зон, простирающихся от Каспийского и Черного моря до Средиземного моря.

"Расположение Физулинского международного аэропорта имеет важное стратегическое значение. Надеюсь, что в скором времени он будет прагматично использоваться для привлечения инвестиций, необходимых для восстановления процветания и установления долгосрочной стабильности на освобождённых территориях", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов