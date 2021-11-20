Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в субботу Day.Az.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется