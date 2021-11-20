https://news.day.az/politics/1406051.html Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – Заявление МИД
Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – Заявление МИД
Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в субботу Day.Az.
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