В Азербайджане акт об амнистии охватил около 1300 человек

Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы Азербайджана, который отмечался 8 ноября, до настоящего времени коснулся около 1300 человек.

Об этом сказал министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета (СПС), государственный советник юстиции I класса Фикрет Мамедов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что данный акт об амнистии, объявленной в продолжение гуманной политики, основа которой была заложена в стране общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, по охвату сфер применения отличается от всех остальных аналогичных актов об амнистии: "Так, его действие распространяется на дела, находящиеся как на стадии следствия, так и в суде. Наряду с этим, ожидается применение органами юстиции, в том числе Пенитенциарной службой и Службой пробации, амнистии в отношении почти 15 тысяч человек".

По словам министра, для обеспечения упорядоченного и четкого исполнения акта об амнистии по министерству юстиции незамедлительно был подписан соответствующий приказ, организован ежедневный контроль за его исполнением, создана мониторинговая группа для оперативного рассмотрения обращений по этому поводу, приняты другие конкретные меры. В результате министерство с первого же дня приступило к применению акта об амнистии, и на сегодня амнистия охватила около 1300 человек. Он добавил, что также на эту тему был проведен "круглый стол" с участием ответственных сотрудников министерства. В СМИ опубликовано около 300 статей о данном мероприятии, вызвавшем большой общественный интерес.

Отметим, что Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, руководствуясь пунктом 19 части I статьи 95 Конституции Азербайджана, на основании инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вынес на обсуждение законопроект об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня Победы, утвердив пятого ноября законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Ожидается, что амнистия коснется 17 тысяч осужденных.