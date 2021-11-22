https://news.day.az/politics/1406730.html Посол США в Азербайджане посетит Агдам
Посол США в Азербайджане посетит Агдам
Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер анонсировал свой предстоящий визит в Агдам.
"В скором времени я посещу Агдам", - сказал в понедельник Литценбергер, отвечая на на вопрос Trend, передает Day.Az.
Дипломат сообщил, что он уже посетил Зангилан.
По словам Литценбергера, поездки в регионы Азербайджана являются частью его работы.
"В скором времени я посещу те территории [Азербайджана], на которых еще не был", - сказал посол.
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