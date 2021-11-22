Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Информация, распространенная армянской прессой о том, что один армянский военнослужащий получил ранение в результате выстрела со стороны подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском направлении, является ложью.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении, обстановка спокойная".