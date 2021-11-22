https://news.day.az/politics/1406763.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Информация, распространенная армянской прессой о том, что один армянский военнослужащий получил ранение в результате выстрела со стороны подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском направлении, является ложью.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении, обстановка спокойная".
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