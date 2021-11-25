Генпрокурор Стамбула под впечатлением от проделанной работы в Физули и Шуше

Делегация во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом прибыла в Баку с официальным визитом по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Как сообщили АПА в пресс-службе генеральной прокуратуры, 24 ноября делегация посетила освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана, ознакомилась с Международным аэропортом Физули. Гости были проинформированы об условиях, созданных в аэропорту, отвечающем всем современным требованиям. Было отмечено, что в одном из самых развитых до оккупации городов Азербайджана - Физули армяне зверски разрушили населенные пункты, кладбища, исторические, культурные памятники. Гости увидели последствия армянского вандализма.

Затем делегация посетила Шушу - культурную столицу Азербайджана.

Гостям было сообщено, что в короткий срок на территории города наряду с реализацией необходимых инфраструктурных проектов, были проведены работы по восстановлению исторических, культурных и религиозных памятников.

Затем гости побывали на территории, где была подписана Шушинская декларация, имеющая важное историческое значение для двух братских стран.

Гости отметили, что проведенная за короткое время широкомасштабная работа произвела на них большое впечатление, подчеркнули важность тесного участия братской страны в строительных работах как продолжение моральной и политической поддержки, оказанной Турцией нашей стране в Отечественной войне.

Официальный визит делегации во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом в нашу страну продолжается.