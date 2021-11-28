С Баку надо наладить честный диалог

Делегация во главе со спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном принимает участие в 143-й четырехдневной ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Мадриде под эгидой парламента Испании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Симонян, выступая на Ассамблее, затронул итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, говоря об указанной встрече, спикер армянского парламента отметил, что на ней обсуждались пути стабилизации ситуации, разблокирование транспортных и коммуникационных узлов, решение гуманитарных вопросов.

Он привлек внимание к необходимости честного диалога, в котором все вопросы могут быть решены без применения силы.