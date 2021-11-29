Азербайджан представлен на III Форуме международного сотрудничества Тихоокеанского альянса

29 ноября 2021 года состоялся III Форум международного сотрудничества Тихоокеанского альянса.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в форуме на тему "Устойчивое социально-экономическое региональное оживление: вклад международного сотрудничества", включая посла по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшада Искандерова, приняли участие представители более 60 стран в качестве постоянных и ассоциированных участников, а также членов-наблюдателей.

Выступая на онлайн-форуме, Искандеров проинформировал участников о важности транспортно-транзитных возможностей для стран Альянса в направлениях север-юг, восток-запад Азербайджана, который участвует в деятельности Альянса в качестве члена-наблюдателя.

Говоря о масштабных восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных в результате 44-дневной войны, посол подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со странами Альянса и в этой области.

Выступающие в рамках обсуждений делегаты, отметив уникальность опыта восстановления освобожденных территорий нашей страны, выразили заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере.