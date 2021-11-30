Хулуси Акар выразил соболезнования Закиру Гасанову и Эльчину Гулиеву

Министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство Национальной обороны Турции.

Х.Акар выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате крушения военного вертолета и пожелал пострадавшим исцеления.

Отметим, сегодня примерно в 10:40 военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе. В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.