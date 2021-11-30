Нобелевский лауреат Азиз Санджар обсудил с азербайджанской диаспорой отношения Азербайджана и Турции

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, профессор Азиз Санджар побывал в Государственном комитете по работе с диаспорой и встретился с коллективом комитета, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Приветствовав гостя, председатель комитета Фуад Мурадов отметил, что рад вновь видеть его в нашей стране, подчеркнул, что жизнь, научная деятельность Азиза Санджара и работа, проводимая им во имя духовного единства тюркского мира, являются большим стимулом в воспитании нашей молодежи в духе преданности национально-духовным ценностям, патриотизма, повышении интереса к науке и образованию в глобализирующемся мире.

Председатель комитета выразил Азизу Санджару особую признательность за работу, проводимую в области взаимодействия азербайджанских и турецких диаспорских организаций.

Принимавший участие во встрече первый азербайджанский математик, получивший премию Гумбольдта, профессор Масуд Эфендиев высоко оценил работу, проводимую в последние годы в области диаспорского строительства, назвал Азиза Санджара большим другом Азербайджана.

Выразив признательность за радушную встречу, Азиз Санджар говорил о турецко-азербайджанской дружбе и братстве, опирающихся на общие корни, национальные и совместные ценности, выразил готовность сделать все возможное для дальнейшего укрепления отношений между тюркскими государствами, подчеркнул, что всегда находится рядом с Азербайджаном и дал рекомендации, связанные с совместной деятельностью азербайджанской и турецкой диаспор.

По окончании встречи была сделана фотография на память.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 сентября 2021 года Азиз Санджар за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджанской Республики награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".