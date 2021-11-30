Найден «черный ящик» потерпевшего крушение вертолета ГПС

Генеральная прокуратура распространила еще одну информацию о крушении вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщает Day.Az, в информации говорится, что на нынешнем этапе следствия исключается наличие какого-либо стороннего вмешательства в крушении вертолета МИ-17 ГПС, поднявшегося в воздух 30 ноября примерно в 10 часов для проведения боевых учений.

Отмечено, что тщательно проверяются все возможные версии крушения: халатность пилота, техническая неисправность вертолета, погодные условия и др.

Проведен осмотр места происшествия с участием руководства Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов, в настоящее время ведется расшифровка "черного ящика" с привлечением специалиста из Министерства обороны:

"В то же время следственной группой, состоящей из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и ГПС, были допрошены пострадавшие Эмиль Джафаров и Рамин Адилов, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе поданы необходимые запросы. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. О ходе расследования общественности будет сообщено дополнительно".