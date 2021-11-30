Погибшим при крушении вертолета будет предоставлен статус шехида

"В соответствии с законодательством, погибшим при крушении вертолета будет присвоен статус шехида".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшим сегодня крушением вертолета.

Он отметил, что в соответствии с законодательством, военнослужащим, погибшим в ходе учений, предоставляется статус шехида: "Законодательством предусмотрено автоматическое предоставление статуса шехида военнослужащим, погибшим в ходе военных учений".