https://news.day.az/politics/1410086.html Погибшим при крушении вертолета будет предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета будет предоставлен статус шехида
"В соответствии с законодательством, погибшим при крушении вертолета будет присвоен статус шехида".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшим сегодня крушением вертолета.
Он отметил, что в соответствии с законодательством, военнослужащим, погибшим в ходе учений, предоставляется статус шехида: "Законодательством предусмотрено автоматическое предоставление статуса шехида военнослужащим, погибшим в ходе военных учений".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре