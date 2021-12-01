https://news.day.az/politics/1410265.html Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию в Тертере - ФОТО
Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию в Тертере - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию в Тертерском районе.
Как передает в среду Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
"Я совершил поездку в Тертер, чтобы ознакомиться с поддержкой, которую британская компания RPS оказывает Агентству Азербайджана по разминированию в работах по очистке территорий от мин. Для меня было честью встретиться с отважными азербайджанскими саперами", - говорится в публикации.
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