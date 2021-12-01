https://news.day.az/politics/1410509.html Подведены итоги работ по разминированию в Карабахе за ноябрь - ФОТО
Подведены итоги работ по разминированию в Карабахе за ноябрь - ФОТО
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за ноябрь.
Как сообщили в среду Day.Az в агентстве, в период 1-30 ноября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 256 противопехотных и 354 противотанковых мины, а также 223 неразорвавшихся боеприпаса.
Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 414 гектаров.
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